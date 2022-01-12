Столтенберг рассказал о разногласиях после заседания Совета Россия–НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 12 января назвал заседание Совета Россия–НАТО «непростой, но важной дискуссией».

«Это было непростое обсуждение. Но именно поэтому эта встреча была такой важной», — сказал он.

Столтенберг сообщил, что стороны обсуждали ситуацию на Украине, а также вопросы безопасности в Европе. Генсек альянса подчеркнул, что между Россией и НАТО существуют разногласия, которые «нелегко преодолеть, но было важно начать диалог».

«Между союзниками в НАТО и Россией существуют серьезные противоречия по этим вопросам. Противоречия нелегко будет преодолеть, однако позитивный знак, что все союзники по НАТО и Россия сели за один стол и занялись этим по существу», — сказал он.

По словам генсека, Москва не может наложить вето на вступление Украины в альянс. Союзники по НАТО едины в этом и готовы оказывать поддержку Киеву.

«Все члены едины в том, что касается ключевого принципа: что каждое государство имеет право выбирать свой путь... Союзники также согласны с тем, что только Украина и 30 союзников по (альянсу) могут решать, когда Украина будет готова стать членом (НАТО), никто другой. Россия не может наложить вето на вступление Украины в НАТО», — сказал он.

Генсек подчеркнул, что РФ и НАТО планируют договориться о взаимных и проверяемых ограничениях на ракетные вооружения в Европе.

«Мы готовы назначить серию встреч по разным темам, включая по ограничениям на ракетные вооружения в Европе. Российская сторона дала понять, что не готова сегодня назначать встречу, но я приветствую, что есть готовность к диалогу», — сказал Столтенберг.

Кроме того, в НАТО заинтересованы в обсуждении с РФ контроля над вооружениями, кибербезопасности, транспарентности и восстановления работы представительств.

«В частности, союзники хотели бы обсудить конкретные пути увеличения прозрачности, предотвратить опасные военные происшествия и уменьшить киберугрозы и угрозы в космосе», — уточнил генсек НАТО.

Заседание Совета Россия–НАТО состоялось 12 января. Встреча продлилась дольше запланированного — больше четырех часов.