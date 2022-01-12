Прямой эфир
Мир
Генсек НАТО заявил о готовности открыть представительство в Москве
Спорт
КХЛ сообщила о переносе матчей регулярного чемпионата
Происшествия
Почти 20 автомобилей столкнулись на трассе в Липецкой области
Мир
Послом Молдавии в России назначен бывший замглавы МИДа Лилиан Дарий
Общество
В Госдуме предложили запретить вейпы после инцидента со смертью ребенка
Интернет
Google, Facebook и WhatsApp оплатили штрафы в размере 22 млн рублей
Общество
Число умерших из-за пожара в больнице Красноярска увеличилось до трех
Армия
Модернизированный Ту-160 выполнил первый полет
Мир
Заседание Совета Россия–НАТО завершилось в Брюсселе
Мир
Суд в Киеве разрешил задержать Порошенко для избрания меры пресечения

Столтенберг рассказал о разногласиях после заседания Совета Россия–НАТО

Столтенберг: на заседании Совета Россия-НАТО обсуждалась Украина
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 12 января назвал заседание Совета Россия–НАТО «непростой, но важной дискуссией».

Власть Совета: пойдут ли РФ и НАТО на уступки
И чего ждать от следующего раунда переговоров по безопасности на полях ОБСЕ

«Это было непростое обсуждение. Но именно поэтому эта встреча была такой важной», — сказал он.

Столтенберг сообщил, что стороны обсуждали ситуацию на Украине, а также вопросы безопасности в Европе. Генсек альянса подчеркнул, что между Россией и НАТО существуют разногласия, которые «нелегко преодолеть, но было важно начать диалог».

«Между союзниками в НАТО и Россией существуют серьезные противоречия по этим вопросам. Противоречия нелегко будет преодолеть, однако позитивный знак, что все союзники по НАТО и Россия сели за один стол и занялись этим по существу», — сказал он.

По словам генсека, Москва не может наложить вето на вступление Украины в альянс. Союзники по НАТО едины в этом и готовы оказывать поддержку Киеву.

«Все члены едины в том, что касается ключевого принципа: что каждое государство имеет право выбирать свой путь... Союзники также согласны с тем, что только Украина и 30 союзников по (альянсу) могут решать, когда Украина будет готова стать членом (НАТО), никто другой. Россия не может наложить вето на вступление Украины в НАТО», — сказал он.

Генсек подчеркнул, что РФ и НАТО планируют договориться о взаимных и проверяемых ограничениях на ракетные вооружения в Европе.

«Мы готовы назначить серию встреч по разным темам, включая по ограничениям на ракетные вооружения в Европе. Российская сторона дала понять, что не готова сегодня назначать встречу, но я приветствую, что есть готовность к диалогу», — сказал Столтенберг.

Кроме того, в НАТО заинтересованы в обсуждении с РФ контроля над вооружениями, кибербезопасности, транспарентности и восстановления работы представительств.

«В частности, союзники хотели бы обсудить конкретные пути увеличения прозрачности, предотвратить опасные военные происшествия и уменьшить киберугрозы и угрозы в космосе», — уточнил генсек НАТО.

Заседание Совета Россия–НАТО состоялось 12 января. Встреча продлилась дольше запланированного — больше четырех часов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022