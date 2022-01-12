Замглавы МИД РФ заявил о цели «взбодрить» НАТО на переговорах

Встреча с НАТО была нужна, чтобы «взбодрить» альянс. Об этом 12 января заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Нужна, чтобы взбодрить НАТО. Им напомнили уроки истории, Карибский кризис. И что нас это не устраивает», — сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента «Известий», зачем было необходимо проводить встречу, учитывая, что НАТО сразу заявило, что не примет условий России.

Ранее в этот день Грушко отметил, что «во главу угла натовской политики и военного строительства ставится задача сдерживания России». По его словам, «под это выделяются колоссальные ресурсы, не скрывается, что это главное предназначение альянса, и сам этот факт разрушающе действует на попытки выстроить общеевропейскую безопасность на иных принципах».

Глава делегации США Уэнди Шерман, в свою очередь, заявила, что ряд ключевых предложений России по безопасности является неприемлемым. Она добавила, что представители Вашингтона на встрече с российской делегацией сообщили Москве, что не собираются закрывать двери НАТО. По ее словам, участвовать в альянсе — выбор каждого государства-участника, а не вынужденный шаг.

В среду в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия–НАТО. Встреча состоялась в штаб-квартире Североатлантического альянса. Начались переговоры в 10 часов утра по местному времени (12:00 мск). Заседание длилось дольше запланированного — больше четырех часов.

В состав российской межведомственной делегации вошли представители Минобороны и МИД РФ. Со стороны альянса председательствовал генсек Йенс Столтенберг. Также в заседании приняли участие представители 30 стран — членов НАТО.

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.