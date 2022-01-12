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Эксперт предупредил об опасности употребления мяса медведя

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Употребляя мясо медведя, есть вероятность заразиться большим количеством инфекций, в том числе трихинеллезом. Об этом 12 января сказал специалист по колбасам Андрей Куспиц.

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«Медведь — это опасное мясо, я не берусь за него и не рекомендую его есть, потому что этот зверь ест всё подряд и очень большое количество может передавать различных заболеваний, трихинеллез — страшная вещь», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

При этом, как отметил эксперт, мясо лосей и оленей «очень чистое, потому что в их рацион питания входят грибы».

«Мухомор работает как глистогонное, то есть они совершенно чистые звери», — пояснил Куспиц.

Он добавил, что из экзотических деликатесов можно также попробовать мясо страуса, кенгуру, бобра и осла.

2 января врач лабораторной диагностики сети медицинских офисов LabQuest Анна Сафонова сообщила, что блюда с высоким содержанием жиров, быстрых углеводов, полуфабрикаты, выпечка, газированные напитки способны спровоцировать воспаление поджелудочной железы — панкреатит.

1 января стало известно, что употребление сладких напитков может повышать риск развития рака кишечника.

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