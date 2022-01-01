Ученые выявили повышающий риск рака кишечника напиток

Употребление сладких напитков может повышать риск развития рака кишечника. К такому выводу пришли ученые из США, работа которых опубликована в журнале Gut.

Специалисты на протяжении почти 24 лет изучали пищевые привычки 95 тыс. человек. Было установлено, что злоупотребление напитками, содержащими большое количество сахара, в два раза увеличивает вероятность развития рака кишечника.

При этом выяснилось, что риск онкологических заболеваний повышается на 16% с каждой ежедневной порцией напитка. В случае замены вредных напитков на более полезные варианты, например, на искусственно подслащенные, риск снижается на 36%.

«Сокращение потребления или замена другими более полезными напитками среди подростков и молодых людей может служить потенциальной действенной стратегией для снижения растущего риска рака кишечника в возрасте до 50 лет», — указали эксперты.

13 декабря диетолог Светлана Зеленцова сообщила, что чрезмерное употребление сахара негативно влияет на организм. Так, его потребление сопряжено с повышенной калорийностью рациона, что приводит к появлению лишнего веса. Избыток сахара делает клетки нечувствительными к нему, развивается инсулинорезистентность, что влечет за собой диабет второго типа, повышает риски болезни Альцгеймера и некоторых видов рака.