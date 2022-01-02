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Врач назвала опасные для поджелудочной железы продукты

Врач Сафонова рассказала, какие продукты могут спровоцировать панкреатит
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Блюда с высоким содержанием жиров, быстрых углеводов, полуфабрикаты, выпечка, газированные напитки способны спровоцировать воспаление поджелудочной железы — панкреатит. Об этом «Известиям» рассказала врач лабораторной диагностики сети медицинских офисов LabQuest Анна Сафонова.

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Специалист привела статистику, согласно которой за последние 10 лет диагноз «панкреатит» устанавливается в три раза чаще, причем в зоне риска оказываются люди 30–40 лет, при этом среди подростков динамика заболеваемости еще выше. Основной причиной резкого роста случаев панкреатита врачи считают несбалансированное питание с акцентом на углеводистую и жирную пищу, массовое увлечение фастфудом. Эти факторы негативно влияют на поджелудочную железу, вызывая повышенную нагрузку на орган.

«Продукты, содержащие трансжиры, красители и консерванты, блюда с высоким содержанием жиров и быстрых углеводов, полуфабрикаты, выпечка, газированные напитки и сладости рано или поздно способны спровоцировать воспалительное заболевание поджелудочной железы — панкреатит.
Проявления хронического панкреатита не являются специфичными. Тяжесть в животе, тошнота, нарушения стула, вздутие живота, боли в верхних отделах и правом подреберье — эти симптомы могут встречаться и при других заболеваниях», — рассказала Сафонова.

Хронический панкреатит — длительное заболевание, протекающие с обострениями, которое в конечном итоге приводит к необратимым морфологическим изменениями и стойким снижениям функции поджелудочной железы. Однако правильный образ жизни и своевременное лечение могут приостановить необратимые процессы в железе.

Врач уточнила, что в постановке диагноза ключевое значение имеет определение в крови содержания ферментов поджелудочной железы. При панкреатите уровень фермента амилазы значительно повышается. Однако при хроническом панкреатите вне обострения уровень амилазы может оставаться в норме. В этом случае более информативным является исследование, определяющее уровень липазы в крови, добавила Сафонова.

Кроме этого в комплексное обследование входит анализ кала. Картину заболевания дополнят такие исследования, как эластаза сыворотки крови и глюкоза в плазме.

К факторам риска развития панкреатита относятся избыточный вес, дисбаланс питания, курение и злоупотребление алкоголем. Контроль за состоянием поджелудочной железы необходим и пациентам с диагнозом ЖКБ (желчнокаменная болезнь), а также лицам, перенесшим оперативное вмешательство на органах желудочно-кишечного тракта.

«Поскольку панкреатит по симптоматике можно спутать с другими патологиями органов брюшной полости, заниматься самолечением крайне не рекомендуется. Панкреатит — одно из самых сложно диагностируемых заболеваний пищеварительной системы. Вовремя правильно поставленный диагноз — половина успеха лечения», — заключила Сафонова.

Ранее, в августе, врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Марина Малыгина рассказала «Известиям» о главных симптомах язвы желудка. Одним из первых признаков заболевания является ноющая боль в верхней части живота, имитирующая чувство голода. К другим распространенным симптомам язвы относятся отрыжка, дискомфорт или вздутие после приема пищи; изжога; тошнота или рвота; усиление боли после острых, копченых или жирных продуктов, а также алкоголя; налет на языке. Менее распространенные симптомы язвенной болезни — так называемое несварение желудка, потеря аппетита и веса.

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