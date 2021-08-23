Гастроэнтеролог назвала главные симптомы язвы желудка

Выявить язвенную болезнь на начальных этапах самостоятельно достаточно не просто, так как симптомы могут быть разными и довольно часто язва «маскируется» под другие заболевания. Об этом в понедельник, 23 августа, «Известиям» рассказала врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Марина Малыгина.

Одним из первых признаков язвы является ноющая боль в верхней части живота, имитирующая чувство голода, отмечает специалист. Этот симптом не всегда проявляется, особенно в начале заболевания.

По словам Малыгиной, к другим распространенным симптомам язвы относится: отрыжка, дискомфорт или вздутие после приема пищи; изжога; тошнота или рвота; усиление боли после острых, копченых, или жирных продуктов, а также алкоголя; налет на языке. Менее распространенные симптомы язвенной болезни — так называемое несварение желудка, потеря аппетита и веса.

«На самом деле данные симптомы могут свидетельствовать и о развитии других, не менее, а иногда даже более серьезных заболеваний. Поэтому при появлении любого из них лучше сразу посетить врача-гастроэнтеролога. К сожалению, сегодня многие люди до сих пор обращаются за помощью только тогда, когда терпеть неприятные ощущения уже становится невозможно. А это признак того, что заболевание уже запущено», — заключила гастроэнтеролог.

1 августа кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала о продуктах, которые могут привести к гибели клеток поджелудочной железы и накоплению излишней жировой ткани. По словам врача, очень опасно злоупотребление сладкой или калорийной пищей.

Кроме того, специалист отметила, что прием пищи должен осуществляться не раньше чем через три часа от предыдущего и не позже чем через пять часов. При этом эндокринолог подчеркнула, что «голодать дольше пяти часов точно не стоит», иначе начинает активироваться липопротеинлипаза (ЛПЛ).

29 июля врач-диетолог Ольга Кораблева не рекомендовала употреблять в пищу дыню при обострении гастрита, воспалении поджелудочной железы (остром панкреатите), воспалении желчного пузыря (холецистите) и язвенной болезни желудка.