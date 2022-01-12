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Политика
В Совфеде поддержали предложение Путина по индексации пенсий
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В Совфеде поддержали предложение Путина по индексации пенсий

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев 12 января поддержал предложение президента России Владимиру Путина о том, что пенсии в стране должны быть проиндексированы выше уровня инфляции.

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«Мы, естественно, это поддерживаем. Хорошо то, что те обещания, которые мы людям давали, они выполняются. И гарантом их обязательств является президент», — заявил Ворфоломеев каналу RT.

Сенатор указал, что в Конституции отражено, что индексация пенсий должна быть равна уровню инфляции.

«Это важный момент, когда слова и дела не расходятся», — добавил Варфоломеев.

Ранее в этот день на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%. Глава государства отметил, что принятые ранее решения не позволят пенсионерам покрыть расходы из-за инфляции.

После зампред комитета Совета Федерации (СФ) по социальной политике Елена Бибикова указала, что закон об индексации пенсий выше уровня инфляции, предположительно, будет принят до конца января текущего года.

Также она отметила, что индексация, скорее всего, будет проведена задним числом с 1 января. Она добавила, что после индексации средняя пенсия в России вырастет приблизительно на 1,4 тыс. рублей.

12 января председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что средства на индексацию пенсий на уровень чуть выше инфляции в Пенсионном фонде РФ есть.

13 декабря стало известно, что Министерство труда и социальной защиты России готовит новые предложения по индексации пенсий в 2022 году. Отмечалось, что с учетом уже проведенной индексации пенсий в январе 2021 года в размере 6,3% и единовременной выплаты размер указанных пенсий увеличился на 11,1%, что превысило складывающуюся инфляцию по итогам 2021 года.

20 ноября сообщалось о вступлении в силу с 1 января 2022 года новых правил выплаты пенсий. Согласно нововведениям, выплачивать и доставлять пенсию на территории с введенным режимом чрезвычайной ситуации могут раньше. Кроме того, россияне теперь смогут выбирать, каким способом получать выплаты: через почту или другую организацию.

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