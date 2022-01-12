Прямой эфир
Мир
Токаев назвал успешной миссию ОДКБ в Казахстане
Авто
Производство автомобилей в России выросло на 10% в 2021 году
Мир
Раймонд Паулс назвал Латвию провинцией Запада
Мир
Киев заявил об отсутствии провокаций России на границе с Украиной
Мир
Примаков отказался работать с новым министром информации Казахстана
Мир
Захарова посоветовала Нуланд заняться ремонтом дорог в Нью-Йорке
Общество
ФМБА подготовит выпуск тест-систем для выявления «Омикрона» за 7–10 дней
Мир
Сенаторы-демократы США представят пакет санкций против РФ
Политика
В Совфеде поддержали предложение Путина по индексации пенсий
Общество
Москвичи в праздники забыли в метро шубу Деда Мороза, гармонь и квардрокоптер

Эксперт Дмитрий Митрахович о просьбе Молдавии об отсрочке платежей за газ

0
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022