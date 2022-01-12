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Адвокат Добровинский рассказал о новом суде с участием Киркорова

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Артист Филипп Киркоров обратился в суд, чтобы взыскать деньги с недобросовестного подрядчика, который должен был сделать ремонт в его квартире. Об этом в среду, 12 января, рассказал «Известиям» адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы артиста.

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«Работы должны были начаться еще летом прошлого года, на что был переведен авансовый платеж. Но ремонт в квартире Филиппа так и не начался, а аванс, видимо, потрачен, так как до сих пор часть денег не вернули. Так что новый год начинаем активно и с любимыми клиентами», — сказал адвокат.

Ранее, 6 декабря, пресс-служба Таганского суда Москвы сообщила, что на Киркорова составлено 90 административных протоколов за уклонение от уплаты дорожных штрафов.

В тот же день Добровинский сообщил, что все штрафы, которые были выписаны певцу, уже уплачены. Адвокат уточнил, что для артиста стало большим удивлением информация о том, что у него есть задолженность.

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