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На Киркорова составили 90 протоколов за неуплату дорожных штрафов

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На российского певца Филиппа Киркорова составили 90 административных протоколов за уклонение от уплаты дорожных штрафов. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщила в Telegram пресс-служба Таганского суда Москвы.

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Отмечается, что Киркорову грозит наказание в виде административного штрафа в двукратном размере от неуплаченной суммы, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Судебное заседание по рассмотрению составленных на певца протоколов назначено на 14 декабря.

О том, что суд в Москве зарегистрировал 37 дел против российского певца Филиппа Киркорова по ст. 20.25 КоАП РФ («Уклонение от административного наказания»), стало известно ранее в этот день.

17 ноября Басманный суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей телеканал «Муз-ТВ» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. 8 июня Роскомнадзор сообщил, что проверит «Муз-ТВ» на предмет пропаганды гомосексуализма. Некоторые артисты мужского пола появились на церемонии в женских нарядах, а певцы Киркоров и Дава предстали перед публикой в кабриолете в свадебных фраках в сопровождении полуголых мужчин.

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