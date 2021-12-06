Адвокат прокомментировал информацию о 90 штрафах Киркорова

Все штрафы, которые были выписаны артисту Филиппу Киркорову, уже уплачены. Об этом в понедельник, 6 декабря, рассказал адвокат Александр Добровинский, компания которого представляет интересы певца.

«Для Филиппа Киркорова было большим удивлением, что есть какая-то задолженность. Более того, я уже уточнил этот вопрос в бухгалтерии компании Филиппа Бедросовича, и там мне сообщили, что все штрафы давно оплачены. Так что, думаю, это слушание будет самым коротким в моей практике», — рассказал Добровинский «РИА Новости».

Пресс-служба Таганского суда Москвы ранее в этот день сообщила, что на Киркорова составили 90 административных протоколов за уклонение от уплаты дорожных штрафов.

Киркорову может грозить наказание в виде административного штрафа в двукратном размере от неуплаченной суммы, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Судебное заседание по рассмотрению составленных на певца протоколов назначено на 14 декабря.

17 ноября Басманный суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей телеканал «Муз-ТВ» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Некоторые артисты мужского пола появились на церемонии в женских нарядах, а певцы Киркоров и Дава предстали перед публикой в кабриолете в свадебных фраках в сопровождении полуголых мужчин.