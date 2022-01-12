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Эксперт Центра молекулярной диагностики рассказал о влиянии алкоголя на иммунитет

Эксперт Антипова рассказала, как алкоголь влияет на иммунитет
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Употребление алкоголя оказывает разрушительное влияние на системы организма, в том числе на иммунную, однако степень действия зависит от длительности приема, дозы этилового спирта, а также от индивидуальных особенностей человека. Об этом «Известиям» рассказала эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Антипова.

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Главным действующим компонентом алкогольных напитков является этанол (этиловый спирт). Наиболее опасным и токсичным метаболитом этанола в организме является ацетальдегид. В комплексе с другими белками он оказывает повреждающее действие на печень, поджелудочную железу, головной мозг, клетки крови. Кроме того, при окислении этанола образуются активные формы кислорода, которые вносят существенный вклад в развитие опухолевых заболеваний, атеросклероза, диабета и других болезней.

Как отмечает Антипова, иммунная система представляет сложные механизмы, среди которых активация иммунных клеток, знакомство патогенов с клетками-защитниками, их взаимодействие, формирование клеток памяти, а также ответный «удар» компонентами иммунных систем организма — врожденной и приобретенной.

«В серии исследований было показано, что воздействие этанола на моноциты — незрелые клетки врожденного иммунитета — приводит к снижению выработки провоспалительных цитокинов. Это небольшие пептидные информационные молекулы, участвующие в неспецифической защите организма от инфекции. Влияние этанола на макрофаги — клетки первой линии иммунной защиты — провоцирует синтез белков теплового шока. Они, в свою очередь, оказывают влияние на работу различных органов и систем», — рассказала эксперт.

Антипова также добавила, что, в случае если употребление алкоголя приобрело хроническую форму, в организме сокращается пул наивных Т-клеток, задача которых реагировать на патогены, прежде неизвестные иммунной системе организма. Увеличение Т-клеток памяти приводит к развитию хронических воспалительных заболеваний, возрастных патологий, аутоиммунных и других неприятных процессов.

Таким образом, действие этанола на иммунную систему способствует повышению восприимчивости и заболеваемости бактериальными и вирусными инфекциями, прогрессированию хронических вирусных инфекций. Кроме того, было обнаружено, что у алкоголиков величина антительного ответа после вакцинации может быть снижена, заключила Антипова.

4 октября доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о способе укрепить иммунитет с помощью глинтвейна. По его мнению, безалкогольный глинтвейн, в составе которого специи и фрукты, не только обладает согревающим эффектом, но и полезен для организма.

При этом он отметил, что глинтвейн, в составе которого есть красное вино, обладает сосудорасширяющим эффектом. Специи, входящие в состав напитка, добавляют согревающий эффект. При этом он отметил, что при употреблении глинтвейна нужно добавить побольше специй: гвоздики, корицы, кардамона, так как они обладают тонизирующим, иммуностимулирующим, противовоспалительным действием.

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