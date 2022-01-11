В Армении сообщили о гибели двух военных в ходе перестрелки с ВС Азербайджана

В минобороны Армении во вторник, 11 января, сообщили о гибели двух военных в ходе перестрелки с ВС Азербайджана.

«11 января в результате провокации ВС Азербайджана на восточном направлении армяно-азербайджанской границы погибли двое армянских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Еще два человека получили ранения, их жизни и здоровью ничто не угрожает, добавили в ведомстве.

Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, сообщило о гибели одного военнослужащего сверхсрочной службы в результате обстрела с армянской стороны на кельбаджарском направлении границы.

Ранее, 8 января, в ведомстве заявляли, что ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на кяльбаджарском направлении, применив АГС и крупнокалиберное оружие.

15 декабря советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан выразил обеспокоенность напряженностью между Арменией и Азербайджаном.

За день до этого лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев заверили Евросоюз в приверженности реализации договоренностей по Карабаху, достигнутых при посредничестве России.

26 ноября в Сочи 26 ноября прошли трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, Алиева и Пашиняна. По итогам встречи было опубликовано совместное заявление. В нем указано, что стороны условились предпринять шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.