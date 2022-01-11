В США оценили возможность достижения компромисса с РФ по вопросу расширения НАТО

Постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Джулианн Смит 11 января рассказала, что не видит больших перспектив по достижению компромисса с Россией в вопросе расширения альянса.

«Откровенно говоря, я не вижу больших возможностей для достижения компромисса», — заявила она в эфире телеканала CNN.

Смит отметила, что речи об изменении политики НАТО в отношении расширения не идет. Она добавила, что решения о расширении альянса будут приниматься самим альянсом и конкретными странами.

«На данном этапе все союзники привержены диалогу с Россией», — сказала Смит.

10 января в Женеве прошли переговоры России и НАТО по гарантиям безопасности. Они продлились примерно 7,5 часа. Обсуждения проходили в постпредстве США в закрытом для прессы формате.

На следующий день в Кремле заявили, что не видят повода для оптимизма после состоявшихся переговоров. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что замглавы МИД России Сергей Рябков, который представлял Москву на переговорах, оценивает сам факт разговора позитивно.

Переговоры о гарантиях безопасности пройдут в три этапа: 10 января состоялась встреча в Женеве, 12 января в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Сам Рябков назвал переговоры сложными, долгими и конкретными. По его словам, стороны не пытались обойти острые углы. Также замминистра указал, что Москва надеется, что НАТО в течение двух следующих дней поймет опасность заведения в тупик диалога по гарантиям безопасности.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.