В ГД оценили перспективу введения продуктовых карточек

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб во вторник, 11 января, в беседе с «Известиями» оценила перспективу введения в РФ продуктовых карточек в случае роста инфляции.

Ранее в этот же день научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил, что продуктовые карточки — реальность многих развитых стран, где они являются нормой и никакого дополнительного подтекста в себе не таят. Он также допустил, что при дальнейшем росте потребительских цен или его ускорении правительству придется или начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, или вводить продуктовые карточки.

Парламентарий отметила, что ничего страшного в ведении продуктовых карточек также не видит. В пример она привела опыт США, где, по ее словам, на протяжении достаточно долгого периода низкодоходные слои населения получали поддержку государства в виде продуктовых наборов.

Бессараб выразила уверенность, что перед введением подобных мер поддержки в России необходимо проработать ряд вопросов, в том числе, например, обеспечить разработку дополнительной цифровой платформы, которая позволит получателям такой помощи выбирать продукты, товары и услуги первой необходимости в определенных организациях.

«˂…˃ я согласна с оценкой экономистов, что в случае роста инфляции для защиты потребителей, особенно низкодоходных семей, малоимущих, возможно, продуктовые карточки, это как раз будет вот тот набор социальных гарантий. Но это уже не будут талоны на сахар, грубо говоря. Это будет карта или приложение, которое позволит определенную сумму средств, перечисляемых государством, тратить только на продукты питания первой необходимости, например, или товары, работы и услуги первой необходимости», — подчеркнула депутат.

В конце октября директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв объяснил, почему власти возвращаются к вопросу оказания прямой продовольственной помощи малоимущим. У этой помощи есть преимущества — она гарантирует, что люди потратят деньги именно на продовольствие, а также ее просто довести до людей, так как у всех есть банковские карты.

Союз потребителей России в феврале предложил запустить в РФ социальные «продовольственные карточки» для граждан, уже получающих жилищные субсидии. Речь шла о людях, у которых доля платежей за ЖКУ в семейном доходе составляет от 22% и больше.