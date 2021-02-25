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Продовольственную помощь предложили предоставить получателям жилищных субсидий

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Союз потребителей России предложил запустить в РФ социальные «продовольственные карточки» для граждан, уже получающих жилищные субсидии. Речь о людях, у которых доля платежей за ЖКУ в семейном доходе составляет от 22% и больше. Это федеральный критерий для определения получателей жилищных субсидий. Этих граждан государство уже признало нуждающимися, говорится в письме главы союза Петра Шелища в Минпромторг. «Известия» ознакомились с документом.

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В 2019 году, по последним актуальным данным Росстата, субсидии на ЖКУ получали 3 млн семей (5,3% всех семей в стране).

Организация предложила ежемесячно перечислять в среднем 3 тыс. рублей на семью и разрешать тратить деньги только на отечественное продовольствие. На проект необходимо не более 9 млрд рублей в месяц, либо 81 млрд рублей до конца года, если выплаты запустить уже с 1 апреля.

17 февраля этого года президент Владимир Путин на встрече с главами фракций Госдумы отметил, что можно подумать над введением продовольственных сертификатов для малоимущих. Он напомнил, что эта тема уже поднималась и правительству было поручено ее обсудить.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В свое продовольствие: «продуктовые карточки» предложили выдавать получателям жилищных пособий

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