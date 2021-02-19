Пункт получения: число льготников по оплате ЖКУ может вырасти вдвое

Кабмин попросили вдвое увеличить число граждан, получающих помощь на оплату ЖКУ. Общественники предложили начислять малоимущим субсидии на оплату коммуналки при наличии долгов. Идея сформулирована в письме Общественной палаты РФ и НП «ЖКХ-Контроль» премьер-министру Михаилу Мишустину, с которым ознакомились «Известия». Также в обращении предложено использовать как основание для выплаты низкий семейный доход за последние два месяца вместо полугода, как сейчас. Сегодня субсидии на ЖКХ получают 5,4% российских семей.

Снежный ком

Сегодня используются не все выделяемые государством средства на помощь гражданам по оплате коммуналки — в казну ежегодно возвращается значительная сумма, сказала «Известиям» автор инициативы, глава комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. В числе основных причин их невостребованности — сложные условия начисления, подчеркнула она. Например, граждане, у которых есть долги за ЖКУ, не имеют права на получение помощи (согласно ст. № 160 Жилищного кодекса РФ).

Общественники просят разрешить начислять субсидии гражданам с долгами. Также в письме главе кабмина предложено изменить подход к оценке семейного дохода, по которому определяется право на помощь. Сейчас учитывают показатель за последние полгода, общественники считают нужным сократить срок до двух месяцев — это позволит помочь людям с нестабильными заработками или потерявшим работу, сказано в документе.

Пункт получения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Сейчас субсидии на оплату ЖКУ ежегодно получают порядка 5,4% семей, отмечено в письме. Если предложение общественников будет принято, число льготников может увеличиться вдвое, оценила Светлана Разворотнева.

Справка «Известий» Граждане, чьи расходы на ЖКУ превышают допустимую долю в общем доходе семьи, получают субсидию из регионального бюджета. По данным ОНФ, сейчас в разных субъектах установлены свои предельные пороги. В 58 регионах максимально допустимая доля расходов граждан на оплату ЖКУ составляет 22%, в 24 субъектах — 15-21%, в трех — менее 15%.

— Запрет на выдачу субсидий для граждан с долгами приводит к появлению замкнутого круга. Гражданин не может получить субсидию, поскольку у него есть долги. А они продолжают накапливаться, поскольку нет субсидии, — сказала Светлана Разворотнева.

Сегодня субсидии перестают начислять, если получатель в течение двух месяцев не оплачивает коммуналку — то есть действует, по сути, двойная защита от недобросовестных граждан, указала она. Сам факт задолженности говорит о том, что семьи находятся в сложном финансовом положении, и неправильно лишать их государственной поддержки, полагает эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

— Это конструктивная инициатива: странно стимулировать должников к оплате долгов, отказывая в субсидии. Как человек может это сделать, если у него уже нет денег, — высказал мнение член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Илья Осипов.

«Известия» направили запросы в правительство и в Минстрой. Там на момент публикации не ответили.

Целевые выплаты

Сегодня субсидии не выплачиваются должникам потому, что часть из них могут потратить выделяемые средства не на те цели, например, на покупку продуктов, указала директор ассоциации управляющих компаний НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая. Помогать должникам стоит при условии, что они потратят деньги именно на оплату ЖКУ, считает она.

Пункт получения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Субсидии при наличии долгов, на мой взгляд, выдавать неверно. Субсидия должна иметь компенсационный характер, в противном случае средства не дойдут до ЖКХ. Цель субсидий – помочь оплатить ЖКУ, а не тратить их на другие статьи расходов, — высказала мнение руководитель комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова.

По словам первого зампредседателя комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Сергея Пахомова, в Госдуму внесен законопроект «О внесении изменений в статью 159 Жилищного кодекса РФ». Документ подразумевает изменение механизма выплаты субсидий для исключения нецелевого расходования средств. Проект предполагает перечисление субсидий напрямую организациям, оказывающим коммунальные услуги, минуя граждан (ресурсоснабжающие организации и УК), сказал Илья Осипов. Это поможет исключить нецелевое использование средств должниками, полагает парламентарий.

Электронные возможности

Также общественники предложили начислять субсидии на основании заявлений, подаваемых через электронные сервисы, позволяющие идентифицировать личность.

— Это предложение мы поддерживаем. Люди не должны постоянно доказывать свое право на помощь — система электронного взаимодействия позволяет определить, кто имеет на нее право, — сказала Ирина Булгакова.

Пункт получения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Органы соцзащиты должны иметь возможность самостоятельно определять нуждающихся в помощи. Заявительный прядок на субсидию за ЖКУ мучителен для пенсионеров, указала эксперт. В то же время налогообложение позволяет четко видеть доходы граждан и определять, кто находится ниже прожиточного минимума, добавила Ирина Булгакова.

С января 2021 года россияне, имеющие право на льготы или субсидии по оплате ЖКУ, освобождены от предоставления органам соцзащиты документов об отсутствии долгов по коммунальным платежам, отметил Сергей Пахомов. Учреждения соцзащиты будут обязаны самостоятельно проверить наличие или отсутствие долгов по квартплате через информационную систему ГИС ЖКХ, добавил депутат.