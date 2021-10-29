В ИНП РАН оценили вероятность введения продовольственной поддержки малоимущих

Власти возвращаются к вопросу оказания прямой продовольственной помощи малоимущим, потому что у нее есть преимущества — она гарантирует, что люди потратят деньги именно на продовольствие, а также ее просто довести до людей, так как у всех есть банковские карты. Такое мнение в пятницу, 29 октября, выразил директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв.

Ранее в этот день Минэкономразвития предложило включить меры поддержки малоимущих россиян в новый комплекс мер по борьбе с инфляцией. В ведомстве полагают, что такой шаг снизит негативное влияние роста цен на социально значимые товары отечественного производства.

Кроме того, министерство предложило и другие инициативы — налаживание прямых контактов между крупными торговыми сетями и фермерами, создание отдельного федерального проекта, направленного на поддержку аграриев-производителей плодоовощной продукции, включение личных подсобных хозяйств в перечень получателей господдержки.

Кроме того, Минэк предложил ликвидировать административные барьеры, мешающие аграриям получать помощь государства, развивать фермерские ярмарки выходного дня, компенсировать бизнесу в сфере сельского хозяйства часть затрат на модернизацию и, наконец, вовлекать аграриев в механизмы сельскохозяйственного страхования, чтобы сократить издержки от природных рисков.

По словам Широва, у продовольственных субсидий есть два серьезных минуса, которые препятствуют их запуску.

«С одной стороны, это психологический аспект — любое упоминание потребительских сертификатов или карточек неизбежно вызывает ассоциацию с временами дефицита. С другой — введение таких мер поддержки предполагает, что государство возьмет на себя постоянные обязательства по выплатам», — отметил эксперт в беседе с «Известиями», добавив, что подобные адресные меры широко применяются во всем мире.

Говоря об остальных инициативах Минэка, он обратил внимание, что все они направлены на поддержку аграриев. Введенные экспортные пошлины сказались на сельскохозяйственном бизнесе и предлагаемые меры могут стать компенсацией, выразил уверенность Широв.

3 августа глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что целевые субсидии малоимущим стали бы более эффективным средством борьбы с бедностью, чем регулирование цен на отдельные товары. В качестве альтернативы Кудрин предложил ввести адресную помощь отдельным категориям населения и целевые субсидии на определенные виды товаров.