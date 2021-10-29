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Власти вернулись к идее продовольственной поддержки малоимущих

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Минэкономразвития предложило включить меры поддержки малоимущих россиян в новый комплекс мер по борьбе с инфляцией. Об этом «Известиям» сообщили два близких к министерству источника. В Минэке полагают, что такой шаг снизит негативное влияние роста цен на социально значимые товары отечественного производства.

Про довольствие: нуждающихся предложили поддержать продуктами
Минпромторг обратился с такой инициативой в правительство

В числе других инициатив ведомства, которые могут смягчить инфляционное давление, — налаживание прямых контактов между крупными торговыми сетями и фермерами, создание отдельного федерального проекта, направленного на поддержку аграриев — производителей плодоовощной продукции, включение личных подсобных хозяйств в перечень получателей господдержки.

Кроме того, Минэк предлагает ликвидировать административные барьеры, мешающие аграриям получать помощь государства, развивать фермерские ярмарки выходного дня, компенсировать бизнесу в сфере сельского хозяйства часть затрат на модернизацию и, наконец, вовлекать аграриев в механизмы сельскохозяйственного страхования, чтобы сократить издержки от природных рисков.

Впрочем, как пояснили источники «Известий», сводный доклад находится в процессе подготовки, и не все предложенные меры могут в него войти.

В Минэкономразвития «Известиям» заявили, что совместно с Минсельхозом и Минпромторгом ведут проработку предложений. Они будут представлены в правительство в установленный срок, заверили в ведомстве.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Меры без меры: Минэк предлагает оказать продовольственную помощь малоимущим

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