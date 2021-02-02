Про довольствие: нуждающихся предложили поддержать продуктами

Нуждающиеся граждане могут получить продовольственную поддержку от государства. Доклад с такими предложениями Минпромторг направил в правительство . Об этом «Известиям» рассказал собеседник в кабмине, информацию подтвердили в министерстве. По данным источника, Минпромторг предложил ежемесячно перечислять гражданам средства, которые можно потратить на продукты. Помощь от государства могут получить беременные и кормящие женщины, а также дети . Ранее правительство неоднократно обсуждало вопрос о введении продуктовых карточек. Однако сейчас в пресс-службе кабинета министров заявили, что этот вопрос не рассматривается . Впрочем, по мнению экспертов, эти меры могли бы стать хорошей альтернативой фиксированию цен на продукты питания.

Женщинам и детям

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов направил в правительство доклад на 39 листах о разработанных мерах, которые должны обеспечить приоритетную поддержку наиболее нуждающихся слоев населения. Речь идет в том числе о беременных и кормящих женщинах, детях всех возрастов, а также о людях, которые находятся в учреждениях социальной сферы (например, в больницах и интернатах) . Такой поддержкой для них могут стать продукты здорового питания в рамках развития внутренней продовольственной помощи, уверены в Минпромторге. Об этом «Известиям» рассказал источник в кабмине.

Министерство исполняет дорожную карту по реализации Доктрины продовольственной безопасности, которую правительство утвердило еще в июне 2020 года . Из нее следует: ведомства, включая Минсельхоз, Минэкономразвития, Роспотребнадзор, Минздрав и Минтруд, должны сформировать свои предложения и в едином докладе направить их в правительство в конце 2020 года.

Про довольствие Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В пресс-службе Минпромторга «Известиям» подтвердили, что направили в декабре этот документ в аппарат правительства. Хотя подчеркнули, что вопрос о реализации таких мер в кабмине пока не обсуждают . Источник в кабмине добавил: в документе министерство предлагает использовать механизм, который ранее уже обсуждался в правительстве несколько лет. Речь идет об адресной помощи гражданам: им ежемесячно могут перечислять средства, которые следует использовать на покупку отечественных продуктов питания .

В начале этого года такая форма поддержки уже обсуждалась на одном из совещаний по мониторингу цен и исполнению соглашения о стабилизации стоимости товаров в Минпромторге, сказал «Известиям» источник, который присутствовал на нем . Тогда речь шла о том, что нуждающиеся могут получить от государства потребительские сертификаты. В пресс-службе Минпромторга уточнили, что отдельных совещаний по этой теме не проводили. Программы продовольственной помощи как инструмент преодоления бедности действительно обсуждаются в правительстве, отметил федеральный чиновник. Но пока этот вопрос не стоит на оперативной повестке, сказал он.

Помощь по адресу

Это уже не первая попытка чиновников обсудить адресную помощь нуждающимся гражданам, чей доход не дотягивает до прожиточного минимума. Так, в 2014 году Минпромторг начал продвигать идею продуктовых карточек. Тогда ведомство предложило ежемесячно переводить нуждающимся на пластиковую карту фиксированную сумму. Предполагалось, что средства можно будет потратить в торговых сетях на отечественные продукты. Мясо, молоко, овощи, фрукты и так далее — только базовые скоропортящиеся товары. В 2015 году Минпромторг подсчитал: в такой помощи нуждается около 15–16 млн человек, что требовало 240 млрд рублей бюджетных средств.

Про довольствие Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Столь масштабный проект годами обсуждали и согласовывали с другими министерствами. К 2018 году продуктовые карточки ориентировали уже на 19 млн человек. Тогда же Минфин пояснил: до 2021 года бюджет не предусматривает таких трат. А в 2019 году эту инициативу заблокировали в правительстве.

Сейчас вопрос о продуктовых карточках кабмин не рассматривает, отметили «Известиям» в пресс-службе правительства . Там не уточнили, как оценили предложения Минпромторга. Хотя еще весной 2020 года ситуация была другой, отметил источник «Известий» в правительстве . Например, на 10 апреля прошлого года вице-премьер Виктория Абрамченко планировала проведение совещания «Об оказании внутренней продовольственной помощи».

Вместо фиксированных цен

Торгово-промышленная палата поддерживает этот проект, сказал «Известиям» председатель Совета ТПП по развитию потребительского рынка Александр Борисов. По его словам, мировой опыт, в том числе американский, доказал эффективность этого инструмента . Эксперт подчеркнул, что при таком подходе правительство четко выделяет нуждающихся граждан и помогает конкретно им.

— Сейчас в России около 500 видов социальной поддержки, которую оказывают разным категориям граждан, их достаточно много. Например, семьи с детьми до трех лет, семьи с детьми до семи лет. Каждая из них может рассчитывать на небольшую материальную помощь. Но это не значит, что все они — малоимущие, часть из них вообще ни в чем не нуждается, — подчеркнул он.

Про довольствие Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Большая торговля также поддерживает продовольственную помощь нуждающимся гражданам, сказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков. Этот инструмент может стать альтернативой регулированию цен , считает он. Сейчас их зафиксировали для всех покупателей на два наименования: сахар-песок и подсолнечное масло. Если малоимущие получат помощь от государства, то смогут купить необходимые им продукты по ценам, которые правительству не придется фиксировать, подчеркнул он.

Теоретически одним из инструментов сдерживания роста бедности могла бы стать финансовая или продовольственная помощь гражданам с доходом ниже определенного уровня, отметила «Известиям» эксперт Центра стратегических разработок Елена Разумова.

В пресс-службе Минтруда «Известиям» сказали, что получили от Минпромторга доклад об оказании адресной продовольственной помощи, но на текущем этапе введение продовольственных карточек не обсуждается. В пресс-службе Минэкономразвития вопросы «Известий» адресовали в Минпромторг. «Известия» направили запрос в пресс-службы Минсельхоза, Минздрава и Роспотребнадзора.