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Кудрин предложил выделять целевые субсидии малоимущим гражданам

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Целевые субсидии малоимущим стали бы более эффективным средством борьбы с бедностью, чем регулирование цен на отдельные товары. Такое мнение во вторник, 3 августа, высказал глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

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«Конечно, я с настороженностью отношусь к таким мерам. Когда возникает шок или пик негативного явления, это возможно и разумно. Но действие таких мер в течение трех, четырех месяцев уже чревато другими дисбалансами», — отметил глава Счетной палаты в беседе с РБК.

В качестве альтернативы Кудрин предложил ввести адресную помощь отдельным категориям населения и целевые субсидии на определенные виды товаров, пишет «Газета.ру».

Ранее, 21 июля, президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с ценами на базовые продукты питания в России обострилась. Он поручил членам правительства доложить о ситуации в этой сфере.

В конце 2020 года глава государства раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты. После этого правительство ввело механизм сдерживания цен на базовые продукты питания, в частности на сахар, хлеб и подсолнечное масло. В ходе оглашения послания Федеральному собранию 21 апреля 2021 года Путин указал на недостаточность точечных мер в борьбе с ростом цен.

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