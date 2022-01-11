В США заявили о российском разведывательном корабле вблизи Гавайев

Американские военные отслеживают российский разведывательный корабль в Тихом океане неподалеку от Гавайев. Об этом 10 января со ссылкой на командование ВС США в Индо-Тихоокеанском регионе (INDOPACOM) сообщило издание Star-Advertiser.

Отмечается, что корабль обнаружили вблизи экономической зоны Гавайев еще в пятницу, 7 января.

«Командование США в Индо-Тихоокеанском регионе осуществляет наблюдение за российским судном, работающим в международных водах в районе Гавайских островов. В рамках наших обычных ежедневных операций мы внимательно отслеживаем все суда в Индо-Тихоокеанском районе операций с помощью морской патрульной авиации, надводных кораблей и совместных средств», — заявил представитель INDOPACOM майор Роб Мартинс.

В мае Тихоокеанский флот США также сообщал о слежении за российским судном. Речь шла о среднем разведывательном корабле проекта 864 «Карелия». Тогда присутствие «Карелии» побудило американское командование отложить запланированые ракетные испытания.

При этом военные США подтвердили, что корабль ВМФ РФ действовал в рамках международного права и не представлял опасности для судоходства.

25 ноября прошлого года в Минобороны РФ сообщили об отслеживании действий ракетного эсминца ВМС США Arleigh Burke, который вошел в акваторию Черного моря. В Шестом флоте США отметили, что союзники и партнеры НАТО намерены и дальше продолжать свою деятельность в регионе. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко тогда отмечал, что ситуация в Черном море искусственно нагнетается Североатлантическим альянсом.