В Норвегии предложили принять Россию в НАТО

Североатлантическому альянсу (НАТО) необходимо предложить России стать членом блока, это позволит решить все противоречия в двусторонних отношениях. Об этом заявил норвежский генерал-лейтенант Роберт Моод в интервью изданию Aftenposten, опубликованном 9 января.

Возможность новых конфликтов в мире возрастет, если НАТО и Россия не признают необходимость нового периода разрядки в международных отношениях, полагает специалист.

«После окончания холодной войны было создано мало новых организаций, занимающихся регулированием вопросов безопасности. Единственным исключением было создание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Ему предшествовало подписание Парижской хартии в 1990 году, в которой европейские страны признали, что холодная война окончена», — отметил генерал-лейтенант.

В связи с нарастанием турбулентности в мировой политике и недостатком механизмов взаимодействия, важно достижение договоренностей между НАТО и Россией, считает он.

«Может быть, НАТО и вправду больше сосредоточиться на обороне и открыть двери для всех, включая Россию, призвав своих членов отказаться от баз и ядерного оружия за пределами собственной территории?» — рассуждает специалист.

По словам Моода, НАТО может столкнуться с угрозой новых войн, если мировоззрение стран блока не изменится.

Моод предупредил, что создание искаженного образа России в массовой культуре способно стать причиной дальнейшего ухудшения двусторонних отношений, так как народ России «испытает унижение и выражает возмущение» по поводу изображения русских персонажей исключительно как злодеев и убийц в книгах и фильмах.

Ранее, 26 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что ответ РФ на расширение НАТО на восток может быть самым разным, он зависит от предложений военных экспертов.

Глава государства подчеркнул, что Россия выдвинула свои предложения США и НАТО по гарантиям безопасности не для того, чтобы с точки зрения этого дипломатического процесса «что-то забаллотировать и что-то прекратить».

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил 10 января по итогам встречи с американской стороной в Женеве в ходе переговоров по гарантиям безопасности, что РФ надеется, что НАТО в течение двух следующих дней поймет опасность заведения в тупик диалога по гарантиям безопасности, альянс должен сделать шаг навстречу российским предложениям.

Переговоры о гарантиях безопасности между Россией, США и НАТО пройдут в три этапа: 10 января состоялась встреча в Женеве, 12 января в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Рябков также отметил, что РФ видит базу для достижения договоренностей с НАТО по юридически обязывающим гарантиям безопасности, Россия выступает за продолжение диалога, чтобы работа «не свернулась».

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.