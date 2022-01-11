На новогодние праздники россияне тратили деньги на стоматологов и бургеры

В новогодние каникулы наиболее значительный рост объема продаж в деньгах продемонстрировала сфера развлечений — на музеи и выставки россияне потратили больше на 57%, чем в прошлом году. Такие данные «Известиям» предоставил крупнейший в России оператор фискальных данных «Платформа ОФД».

Также пользовались большим спросом услуги стоматологии — рост составил 35%, и походы в заведения быстрого питания (фаст-фуд) — на 27%. Ощутимый рост произошел и в продажах электроники и бытовой техники — на 20%. В сфере туризма россияне предпочитали, по данным АТОР, гостиницы и отели 4–5 звезд на горнолыжных курортах. Меньше всего потребителей в праздники интересовали покупки одежды и обуви.

За новогодние каникулы с 1 по 9 января 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года наибольший рост показали продажи в денежном выражении в сфере развлечений: в музеи и выставки — на 57%, кинотеатры — на 32%. Также увеличилась реализация стоматологических услуг — на 35%, покупок в фаст-фуде — на 27%, в ресторанах и барах — на 24%. При этом вырос и средний чек, например, при походах в кинотеатры — на 8%, в музеи и выставки — на 21%. При покупках стоматологических услуг средний чек подскочил на 23%, фаст-фуд — на 28%.

«В новогодние праздники рост объема продаж в деньгах был, по нашим данным, даже выше — на 30%», — уточнил гендиректор Black Star Foods и основатель Free Dog и Free Pizza Юрий Левитас.

По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова, в новогодние праздники традиционно высокий сезон в e-commerce. Ежегодно в этот период отмечается увеличение покупательского спроса в целом в 2–2,5 раза, отметил он. В этом году в топе продаж смартфоны и беспроводные наушники, детские товары, а также продукты питания. Причем в этой категории самый стремительный рост ритейлеры отмечают в доставке готовой еды, добавил эксперт.

Существенный рост продаж по большинству товарных категорий аналитики «Платформы ОФД» связывают с тем, что в 2021-м люди стали возвращаться к привычному образу жизни, адаптировавшись к условиям жизни с ограничениями, связанными с пандемией.

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