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С новым зубом: россияне в праздники потратились на развлечения и стоматологию

Какие покупки интересовали потребителей в каникулы меньше всего
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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С новым зубом: россияне в праздники потратились на развлечения и стоматологию
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2022-01-10 20:51:37
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В новогодние каникулы наиболее значительный рост объема продаж в деньгах продемонстрировала сфера развлечений — на музеи и выставки россияне потратили больше на 57%, чем в прошлом году. Такие данные «Известиям» предоставил крупнейший в России оператор фискальных данных «Платформа ОФД». Также пользовались большим спросом услуги стоматологии (рост составил 35%) и походы в заведения быстрого питания (фастфуд) — на 27%. Ощутимый рост произошел и в продажах электроники и бытовой техники — на 20%. В сфере туризма россияне предпочитали, по данным АТОР, гостиницы и отели 4–5 звезд на горнолыжных курортах. Меньше всего потребителей в праздники интересовала покупка одежды и обуви.

Стоматология и бургеры

По данным аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (крупнейший оператор фискальных данных России — ежедневно обрабатывает 48–50 млн кассовых чеков с более 1,1 млн онлайн-касс в России), в топ-категориях затрат россиян по объему продаж в денежном выражении, как и в прошлом году, остаются продукты питания, электроника и бытовая техника, товары для хозяйства и дома, покупки в заведениях общественного питания. Однако в эти новогодние праздники в связи с адаптацией потребителей к новым условиям в розничной торговле и сфере услуг заметно вырос спрос на развлечения и культурный досуг, а также на услуги HoReCa-сектора (гостинично-ресторанный бизнес или общепит).

С 1 по 9 января 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года наибольший рост показали продажи в денежном выражении в сфере развлечений: в музеи и на выставки — на 57%, в кинотеатры — на 32%. Также увеличилась реализация стоматологических услуг — на 35%, покупок в фастфуде — на 27%, в ресторанах и барах — на 24%. При этом вырос и средний чек, например, при походах в кинотеатры — на 8%, в музеи и на выставки — на 21%. При покупках стоматологических услуг средний чек подскочил на 23%, фастфуда — на 28%.

— В новогодние праздники рост объема продаж в деньгах был, по нашим данным, даже выше — на 30%, — уточнил гендиректор Black Star Foods и основатель Free Dog и Free Pizza Юрий Левитас.

По словам директора по развитию компании-владельца бренда «Якитория» Александра Муратова, в период новогодних праздников россияне стали больше тратить денег в ресторанах — средний чек при заказе на доставку в период новогодних праздников вырос примерно на 10%. Отчасти это связано с увеличением потребительской активности россиян, акционными предложениями ресторанов в праздники, пояснил он. При этом трафик в ресторанах «Якитория» в первую неделю января увеличился не так значительно — на 3–4% в зависимости от локации по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В гостиницах и отелях объем продаж в денежном выражении в эти новогодние праздники выше на 21% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных «Платформы ОФД». Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин оценивает его в 10–15%. По его словам, это связано с ростом инфляции и традиционно высоким спросом на размещение в гостиницах и отелях в новогодний период. Наибольшим спросом, по его словам, пользовались гостиницы и отели 4–5 звезд на горнолыжных курортах.

При этом росли и продажи туров. По данным Tez Tour, по бронированию на январские праздничные дни лидером стал Египет — 50% от общего объема продаж туров в штуках. На втором месте по спросу Турция с показателем в 23%, на третьем — ОАЭ (15%), далее Мальдивы — 5% заявок, а также Доминикана и Таиланд. Средний чек на путешествия в этом сезоне составил 79 057 рублей на человека, что на 10% превышает показатель прошлого года и на 36% — 2020-го.

Рост онлайна

По данным «Платформы ОФД», наибольший рост реализации товаров в ритейле в новогодние праздники в денежном выражении продемонстрировала электроника и бытовая техника — на 20%. Продажи «М.Видео – Эльдорадо» в онлайне в первую неделю новогодних каникул выросли почти в 1,5 раза к январю 2021 года. Самым большим спросом пользовались смартфоны, ноутбуки и другие товары для дистанционной работы и учебы, а также продукция для красоты и здоровья.

В продуктовых супермаркетах объем реализации в денежном выражении вырос на 10%, тогда как продажа одежды и обуви увеличилась в денежном выражении меньше всего — на 2%. Это несмотря на то что, по словам владельца бренда I Am Studio Олега Воронина, трафик в торговых центрах в новогодние каникулы был выше, чем в прошлом году, на 10–15%. Его рост в этом году предприниматель связывает с тем, что россияне на праздники меньше путешествовали за границу и чаще посещали магазины.

По словам президента Ассоциации компаний интернет торговли (АКИТ) Артема Соколова, в новогодние праздники традиционно высокий сезон в e-commerce. Ежегодно в этот период отмечается увеличение покупательского спроса в целом в 2–2,5 раза, отметил он. В этом году в топе продаж смартфоны и беспроводные наушники, детские товары, а также продукты питания. Причем в этой категории самый стремительный рост ритейлеры отмечают в доставке готовой еды, добавил эксперт.

Это подтверждают и данные OR Group (бывшая «Обувь России»): прирост онлайн-продаж в новогодние праздники составил более 30% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

По данным Ozon, тренд на покупку повседневных товаров в онлайне перешел и на новогодние праздники. Так, в топ самых популярных товаров на маркетплейсе вошли продукты питания, товары для гигиены, детские товары и т.п.

А по данным «AliExpress Россия», на новогодних праздниках наибольшим спросом пользовались смартфоны. На втором месте — умные носимые устройства, а третьими в списке оказались ноутбуки. Также в топ-5 рейтинга попали гаджеты для уборки дома и телевизоры.

Больше всего в штуках с 1 по 9 января 2022 года, по данным Wildberries, россияне приобрели косметики и парфюмерии, одежды, продуктов питания, смартфонов и различных товаров для дома.

Существенный рост продаж по большинству товарных категорий аналитики «Платформы ОФД» связывают с тем, что в 2021-м люди стали возвращаться к привычному образу жизни, адаптировавшись к условиям жизни с ограничениями, связанными с пандемией.

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