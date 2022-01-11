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Запущенная КНДР ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии

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Запущенная КНДР ракета упала за пределами японской исключительной экономической зоны в Японском море. Об этом стало известно во вторник, 11 января.

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Информации о повреждении судов или самолетов Японии не поступало, сообщили в агентстве Kyodo со ссылкой на правительство страны.

Тип снаряда устанавливается. Есть вероятность, что это была баллистическая ракета, по крайней мере, об этом сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что неоднократные запуски снарядов вызывают сожаление, и Япония усилит контроль за военными действиями Северной Кореи. Он рассказал, что будут приложены все усилия для сбора информации о запуске, а также призвал министров быть готовыми реагировать на любые чрезвычайные ситуации.

7 января США, Великобритания, Франция, Ирландия и Албания запросили проведения закрытых консультаций в Совете Безопасности ООН в связи с последним запуском ракеты КНДР.

5 января КНДР подтвердила проведенное испытание гиперзвуковой ракеты, а также оценила ее дальность полета в 700 км. По информации северокорейских источников, снаряд «точно попал в цель». Утром того же дня стало известно о том, что Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, предположительно баллистическую ракету. В Японии срочно был созван кризисный штаб канцелярии премьера государства.

В тот же день глава оборонного ведомства Японии Нобуо Киси заявил об отсутствии ущерба национальным морским и воздушным судам от запуска КНДР предполагаемой баллистической ракеты. Киси отметил, что в настоящее время министерство продолжает анализировать данные о запуске снаряда. Он также рассказал, что ракета, согласно предварительным расчетам, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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