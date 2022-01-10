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Замглавы МИД РФ сравнил работу агентства Bloomberg с «вонючим сыром»

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков подверг критике работу американского агентства Bloomberg, сравнив ее с вонючим сыром. Он заявил об этом 10 января по окончании переговоров с США по стратегической стабильности в Женеве.

«Bloomberg передает американскую позицию в ее мейнстримовом изложении и фрагментарную подачу дает российской позиции, когда это удобно либо когда это может разукрасить… Знаете, как сыр рокфор — такой слегка вонючий. Вот чем занимается Bloomberg, подавая российскую позицию», — сказал замглавы МИД РФ журналистам.

Обсуждения проходили в постпредстве Соединенных Штатов в Женеве в закрытом для прессы формате. Переговоры продлились примерно 7,5 часов.

Накануне состоялась предварительная встреча в формате рабочего ужина. Рябков заявил, что разговор был сложным, но деловым. Дипломат подчеркнул, что Москва готова выслушать позицию США, но конструктивный диалог возможен только в контексте ревизии решений будапештского саммита о будущем Украины и Грузии в НАТО.

Рябков заявлял, что РФ едет на встречу «не с протянутой рукой», у российской стороны есть «четко сформулированная задача», которую она будет решать на своих условиях.

«Мы слишком долго «уговаривали» наших собеседников»
Замглавы МИД России Сергей Рябков — о предстоящих переговорах с американцами по гарантиям безопасности, дипломатическом конфликте с США и перспективах встречи президентов

9 января госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что администрация США не ожидает прорывов на переговорах по безопасности.

Переговоры о гарантиях безопасности пройдут в три этапа: 10 января состоялась встреча в Женеве, 12 января в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

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