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Автоэксперт оценил закон об уголовной ответственности для лихачей

Автоэксперт Шкуматов оценил закон об уголовной ответственности для лихачей
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Член общественного совета ГУВД МВД России по Москве Петр Шкуматов в понедельник, 10 января, оценил вступление в силу закона об уголовной ответственности для лихачей.

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Ранее в этот день в России ввели уголовную ответственность для лихачей за регулярные нарушения правил дорожного движения. Согласно тексту закона, помимо тюремного срока предусмотрен штраф за агрессивное вождение от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного от двух до трех лет.

По мнению эксперта, подобный закон требовалось ввести уже давно.

«Если человек неоднократно попадался на злостном нарушении ПДД, а в данном случае это превышение скорости от 60 км/ч и выезд на встречную полосу, то его необходимо изолировать от общества, для того чтобы избежать аварийных ситуаций. Этот закон коснется абсолютного меньшинства водителей, но приведет к тому, что самые злостные нарушители будут вынуждены вести себя максимально осторожно на дорогах», — подчеркнул Шкуматов.

Соответствующий закон 22 декабря в третьем, окончательном, чтении приняла Госдума. Спустя два дня его одобрил Совет Федерации. Поправки вносятся в Уголовно-процессуальный и Уголовный кодексы РФ.

Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в тот же день заявил, что водители, выезжая на встречную полосу на большой скорости, рискуют своей жизнью, а также жизнями других участников дорожного движения. По его словам, к закону он относится положительно.

Вопрос об ужесточении наказания для водителей-лихачей был поднят вскоре после резонансного ДТП, произошедшего в Москве 20 ноября. В тот день на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля: Volvo, Mercedes и BMW, за рулем последнего был блогер Магомедсаид Зайнудинов, также известный как Саид Губденский. Он и его пассажир — президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов — погибли. Также пострадали два человека — один из автомобиля Volvo и один из Mercedes.

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