Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц назначен сопредседателем Европейского совета по толерантности и примирению (ЕСТП). Об этом говорится в пресс-релизе ЕСТП, поступившем 10 января в распоряжение «Известий».

«Для меня большая честь стать членом этой влиятельной организации, чья деятельность направлена на борьбу с экстремизмом во имя укрепления толерантности на всем континенте. Я знаю по собственному опыту, с каким вниманием мировые лидеры относятся к работе ЕСТП, разрабатывая меры по противодействию расизму, антисемитизму и ксенофобии», — заявил Курц.

Президент ЕСТП Вячеслав Моше Кантор выразил радость в связи с назначением экс-канцлера Австрии. По его словам, Курц служит примером лидеров, которые интуитивно понимают, что преподавать эти важнейшие уроки молодым поколениям просто необходимо.

В октябре Себастьян Курц объявил об отставке с поста канцлера Австрии в связи с расследованием антикоррупционной прокуратуры. «Во избежание хаоса» он сложил с себя полномочия главы правительства.

При этом 2 декабря он официально объявил, что покидает пост председателя Австрийской народной партии, входящей в правящую коалицию с «Зелеными», и уходит из австрийской политики.

В тот же день министр финансов Австрии и глава Австрийской народной партии Гернот Блюмель заявил об отставке.

Новым канцлером страны стал Карл Нехаммер.