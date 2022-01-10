Экипаж Сотникова выиграл восьмой этап ралли «Дакар»

Экипаж россиянина Дмитрия Сотникова, который представляет команду «КАМАЗ-мастер», выиграл восьмой этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков. Гонка состоялась 10 января в Саудовской Аравии.

Экипаж Сотникова преодолел дистанцию в 395 км за 3 часа 56 минут и 42 секунды.

Второе место занял экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова. Третьим и четвертым финишировали экипажи «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева и Антона Шибалова соответственно, добавляет сайт «Спорт-Экспресс».

Следующий этап гонки протяженностью 287 км состоится 11 января.

Днем ранее российский гонщик Сергей Карякин попал в аварию на седьмом этапе ралли-рейда «Дакар». Его мотовездеход столкнулся с итальянским. При этом стороны винят друг друга в произошедшем.

10 января стало известно, что Карякин не сможет продолжить участие в ралли, так как его транспортное средство не успеют починить к заездам.