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Российский гонщик столкнулся с итальянцем на седьмом этапе «Дакара»

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Российский гонщик Сергей Карякин попал в аварию на седьмом этапе ралли-рейда «Дакар» в Саудовской Аравии. Штурман команды Snag Racing Антон Власюк сообщил о лобовом столкновении российского мотовездехода с итальянским.

Газета «Спорт-Экспресс» уточнила, что инцидент произошел в воскресенье, 9 января. Российский гонщик, скорее всего, не сможет продолжить свое выступление, если вездеход не починят вовремя.

«Авария произошла примерно на скорости 100 км/ч. У итальянского штурмана, похоже, перелом позвоночника. Авария очень серьезная», — рассказал сам Карякин на видео в Instagram.

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По его словам, каркас вездехода цел, но передняя часть рамы сильно повреждена. Транспортное средство будут ремонтировать.

«Если всё получится, Snag Racing выходит на старт следующего (восьмого. — Ред.) спецучастка», — выразил надежду спортсмен.

При этом Власюк добавил, что итальянский гонщик Марко Каррара обвинил российского пилота Карякина в лобовом столкновении.

«Хочу показать, что мы ехали правильно, потому что сейчас пилот машины, которая в нас врезалась, хотел нас обвинить в том, что мы ехали против курса», — сказал штурман команды.

По его словам, итальянский гонщик сам столкнулся с мотовездеходом российской команды.

«Он выехал из-за [песчаных] куч, откуда он вообще не должен был выезжать. Они заблудились, так сложилась судьба, что мы встретились около дюн», — пояснил Власюк.

В зачете автомобилей на седьмом этапе победу одержал французский гонщик Себастьен Лёб (Prodrive), передает «Спорт-Экспресс». Его результат — 3 часа 9 минут и 32 секунды. Вторым стал катарский пилот Нассер Аль-Аттия. Третьим стал испанец Карлос Сайнс-старший.

После шестого этапа «Дакара» в Саудовской Аравии Сергей Карякин занимал восьмое место в общем зачете ралли-рейда в зачете мотовездеходов.

Ранее, 4 января, экипаж под управлением россиянина Дмитрия Сотникова одержал победу на третьем этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Команда преодолела дистанцию 255 км за 2 часа 43 минуты 25 секунд. Второй результат показал экипаж Андрея Каргинова, грузовик команды финишировал на 70 секунд позже.

Завершится «Дакар» 14 января. Соревнования проходят в Саудовской Аравии.

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