Экипаж россиянина Сотникова выиграл третий этап ралли «Дакар»
Экипаж под управлением россиянина Дмитрия Сотникова 4 января одержал победу на третьем этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Команда преодолела дистанцию 255 км за 2 часа 43 минуты 25 секунд.
Второй результат показал экипаж Андрея Каргинова, грузовик команды финишировал на 70 секунд позже, чем автомобиль экипажа Сотникова. На третьем месте — команда нидерландца Януса ван Кастерена, голландец отстал от экипажа Сотникова на 3 минуты 8 секунд.
На втором этапе ралли, проходившем днем ранее, выиграл экипаж Андрея Каргинова, команда преодолела дистанцию 338 км за 3 часа 52 минуты 7 секунд.
Четвертый этап ралли-марафона пройдет 5 января. Участников ждет дистанция протяженностью 465 км.
Завершится «Дакар» 14 января. Соревнования проходят в Саудовской Аравии.