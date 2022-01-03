Экипаж россиянина Каргинова победил на втором этапе ралли «Дакар»
Экипаж под управлением россиянина Андрея Каргинова 3 января одержал победу на втором этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Команда преодолела дистанцию 338 км за 3 часа 52 минуты 7 секунд.
Второй результат показал экипаж Дмитрия Сотникова, третий — команда Эдуарда Николаева. Четвертым пришел экипаж Антона Шибалова.
Первый этап, который состоялся накануне, выиграла команда Сотникова, его экипаж лидирует в общем зачете. Вторую и третью позиции занимают Николаев и Каргинов соответственно.
Участникам в рамках первого этапа было необходимо пройти 333 км, команда лидеров показала время 3 часа 53 минуты 14 секунд.
Третий этап ралли-марафона пройдет 4 января. Участников ждет спецучасток протяженностью 255 км.
Завершится «Дакар» 14 января. Соревнования проходят в Саудовской Аравии.