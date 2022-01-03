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Экипаж россиянина Каргинова победил на втором этапе ралли «Дакар»

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Экипаж под управлением россиянина Андрея Каргинова 3 января одержал победу на втором этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Команда преодолела дистанцию 338 км за 3 часа 52 минуты 7 секунд.

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Второй результат показал экипаж Дмитрия Сотникова, третий — команда Эдуарда Николаева. Четвертым пришел экипаж Антона Шибалова.

Первый этап, который состоялся накануне, выиграла команда Сотникова, его экипаж лидирует в общем зачете. Вторую и третью позиции занимают Николаев и Каргинов соответственно.

Участникам в рамках первого этапа было необходимо пройти 333 км, команда лидеров показала время 3 часа 53 минуты 14 секунд.

Третий этап ралли-марафона пройдет 4 января. Участников ждет спецучасток протяженностью 255 км.

Завершится «Дакар» 14 января. Соревнования проходят в Саудовской Аравии.

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