Без флага, без МАЗа: что ждать от «Дакара»-2022

Старт «Дакара» давно стал для болельщиков одним из главных событий в мире спорта в начале января, наряду с «Тур де Ски», этапами Кубка мира по биатлону и теннисными турнирами в Австралии. В нынешнем году знаменитый ралли-рейд состоится уже в 44-й раз, при этом третий год подряд гонщикам предстоит покорять просторы Аравийской пустыни. Главное нововведение марафона в том, что в 2022 году гонка войдет в календарь мировых первенств Международной федерацией автоспорта (ФИА). У этого решения много плюсов, но есть и минус для россиян. Все наши гонщики не смогут выступать в «Дакаре»-2022 под российским флагом.

«Изобилие песка»

Первое время после переезда из Южной Америки, где «Дакар» провел целых 11 лет, видеть его в Саудовской Аравии было непривычно, но теперь и участники, и зрители уже привыкли к новым условиям. На этот раз нас ждут пролог и 12 этапов за две недели, свыше 7 тыс. км маршрута, чуть больше половины из которых приходится на спецучастки, и единственный день отдыха. Он придется на 8 января, когда пелотон достигнет столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда.

Кстати, в предыдущие годы многие участники жаловались на чересчур каменистые ландшафты, что вызывало большое количество проколов и повышенный износ шин. И теперь организаторы анонсировали возвращение к истокам, даже раздел с маршрутом на официальном сайте ралли получил подзаголовок «Изобилие песка».

В нынешнем году гонщиков ждет настоящая пустыня — большая часть пути проложена через дюны. Три этапа, в том числе и марафонский, где запрещена любая техническая помощь извне, даже во время отдыха, пройдут полностью в песках. При этом интересно, что маршрут не заходит в самую знаменитую часть Аравийской пустыни — Руб-эль-Хали. Почти не увидят участники «Дакара»-2022 и Красное море, до него они доберутся только на финише в Джедде.

Еще одно нововведение напрямую коснулось всех российских участников. С нынешнего года «Дакар» не просто отдельный старт, а первый из пяти этапов чемпионата мира по ралли-рейдам. А поскольку новый статус в декабре был подтвержден ФИА, то на него автоматически распространились санкции от Спортивного арбитражного суда по годовой давности делу WADA против РУСАДА. Таким образом, российские гонщики, включая все четыре экипажа знаменитой команды «КАМАЗ-Мастер», лишились национального флага. В протоколах они теперь будут значиться как представители Российской автомобильной федерации (РАФ).

Впрочем, в гонках участвуют люди, а не флаги, поэтому статуса фаворита у «КАМАЗ-Мастер» отобрать не в силах никто. Команда из Набережных Челнов становилась сильнейшей восемь раз за последние девять лет, и пять последних изданий ралли-рейда прочно удерживает пальму первенства.

Состав у «КАМАЗ-Мастер» боевой: действующий победитель «Дакара» Дмитрий Сотников, чемпион 2020 года Андрей Каргинов, пятикратный триумфатор гонки Эдуард Николаев и Антон Шибалов. При этом Сотников будет управлять той же машиной нового семейства К5, которую он уже опробовал на «Шелковом пути» летом 2020 года, такой же грузовик получит и Николаев. Тогда как Каргинов и Шибалов поедут на привычного вида доработанных моделях предыдущих лет. Все «КамАЗы» уже прошли необходимые технические проверки и готовы отправиться в путь из Джедды в Хаил, где намечен официальный старт гонки.

При этом конкуренция в зачете грузовиков на нынешнем «Дакаре» будет ниже, чем на предыдущих. Это связано со скандалом, разразившимся в конце уходящего года. Как гром среди ясного неба грянула новость, что организаторы знаменитого ралли-рейда не допустили до старта все экипажи заводской команды МАЗ. Причем не по спортивным, а по чисто политическим причинам — из-за санкций, наложенных Евросоюзом на белорусские власти. Поэтому основными соперниками «КАМАЗ-Мастер» на этот раз будут чех Алеш Лопрайс и многочисленные голландцы во главе с Мартином ван ден Бринком.

Новая попытка Карякина

Всего же на «Дакар»-2022 заявлены 578 пилотов в семи разных зачетах. В их числе и недавно введенная «Классика», где соревнуются машины и грузовики, выпущенные до 2000 года либо подготовленные по спецификациям тех лет.

Кстати, в самом массовом зачете — у мотоциклистов — среди 149 участников россиян нет. Зато в остальных они представлены. Особое внимание по традиции привлекает Сергей Карякин — чемпион «Дакара»-2017 среди квадроциклистов в компании штурмана Антона Власюка вновь предпринимает попытку покорить категорию Т4, где соревнуются усовершенствованные версии серийных багги. В этом же зачете выступят Татьяна Сычева и Александр Алексеев. В категории Т3 заявлены сразу три экипажа на багги-прототипах. Это Павел Лебедев с Кириллом Шубиным, Андрей Новиков с Дмитрием Кожуховым и Борис Гадасин с Дмитрием Павловым. Среди квадроциклистов выступит Александр Максимов.

Что же касается категории внедорожников, то здесь на старт выйдут Дмитрий Васильев со штурманом Олегом Уперенко на BMW и Денис Кротов с Константином Жильцовым на Mini. Между прочим, эта категория еще до старта понесла заметные потери. У чемпиона «Дакара»-2009 южноафриканца Жинеля де Вильерса, выступающего за заводскую команду «Тойоты», нашли коронавирус, а машина владельца швейцарской команды «Ребельон» Александра Пеши внезапно вспыхнула и сгорела на тренировке возле Джедды. Пеши и его штурман не пострадали, но автомобиль восстановлению не подлежит.

Очень интересно будет посмотреть на новые гибридные Audi. Немецкий производитель впервые выставил на «Дакар» машины RS e-tron, на которых поедут настоящие раллийные зубры — Стефан Петрансель и Карлос Сайнс-старший, у которых на двоих 11 титулов в категории внедорожников, а также Маттиас Экстрем, выигрывавший серию DTM и чемпионат мира по ралли-кроссу. Под Audi даже создали новую подкатегорию Т1-Е, но команда нацеливается на победу во всем «Дакаре».

Что из этого выйдет, узнаем к середине января. «Дакар» тем и примечателен, что реальность на нем часто оказывается удивительнее любых прогнозов.