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В США призвали советника Байдена отправить на Украину больше оружия

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Группа экспертов по России призвала советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана направить еще больше оружия на Украину. Об этом в понедельник, 10 января, пишет портал Axios со ссылкой на одного из участников разговора.

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Отмечается, что в преддверии переговоров по гарантиям безопасности администрация американского президента Джо Байдена рассматривает все варианты, обдумывая, как отговорить президента России Владимира Путина от «вторжения на Украину» и наказать его, если он это сделает.

Бывший посол США в России Майкл Макфол уточнил, что Салливан всегда готов взаимодействовать с различными специалистами, в том числе с теми, кто может с ним не согласиться.

Кроме того, высокопоставленные чиновники администрации Байдена заявляют, что есть несколько областей, вызывающих озабоченность России, которые США хотели бы обсудить на «взаимной» основе. Среди них — новые ограничения на ракеты, а также размер и масштабы военных учений в Европе. Однако Салливан подчеркнул, что Соединенные Штаты не будут обсуждать европейских союзников без их присутствия.

Группа экспертов по России считает, что самое главное, что сейчас может сделать Запад — это усилить сдерживающую мощь вооруженных сил Украины, предоставив им военную помощь и технику в ускоренном порядке.

9 января российская делегация прибыла в Женеву для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители Министерства иностранных дел и Минобороны РФ. Со стороны российского дипведомства ее возглавляет замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Американскую дипломатию представит первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

По словам Рябкова, первый разговор с американскими представителями был потрясающим, но при этом сложным и деловым.

Как он отмечал ранее, Москва едет на встречу «не с протянутой рукой», у российской стороны есть «четко сформулированная задача», которую она будет решать на своих условиях.

10 января переговоры будут продолжены в расширенном формате.

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