Путину доложат о первой встрече в рамках переговоров РФ-США в Женеве

Президент РФ Владимир Путин будет своевременно проинформирован об итогах предварительной российско-американской встречи, состоявшейся в Женеве перед основными переговорами по гарантиям безопасности. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президенту будет доложено своевременно», — сказал он в ответ на вопрос, доложено ли уже Путину об итогах беседы.

Ранее в воскресенье замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам предварительной части переговоров с США в Женеве по гарантиям безопасности назвал разговор с американскими представителями потрясающим, но при этом сложным и деловым.

Отвечая на вопрос, есть ли оптимизм в связи с предстоящими переговорами, Рябков сказал, что всегда руководствуется оптимизмом и не теряет его.

До этого в воскресенье замглавы внешнеполитического ведомства России, говоря о возможности достичь договоренностей на переговорах по гарантиям безопасности, заявил, что «шансы есть всегда».

Однако в администрации США не ожидают прорывов в российско-американских переговорах по безопасности.

9 января российская делегация прибыла в Женеву для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители Министерства иностранных дел и Минобороны РФ. Со стороны российского дипведомства ее возглавляет замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Американскую дипломатию представит первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Сергей Рябков указал, что Запад должен в одностороннем порядке отказаться от расширения НАТО, а также ликвидировать сформированную военную инфраструктуру.

Как отметил Рябков, Москва едет на встречу «не с протянутой рукой», у российской стороны есть «четко сформулированная задача», которую она будет решать на своих условиях.