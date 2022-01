Девять детей и десять взрослых погибли при пожаре в жилом доме в Нью-Йорке

В результате пожара в жилом доме в нью-йоркском районе Бронкс погибли 19 человек, включая девятерых детей. Об этом сообщает в воскресенье, 9 января, The Associated Press.

Уточняется, что возгорание произошло на третьем этаже 19-этажного здания на пересечении Тибаут-авеню и Фолин-стрит около 10:50 утра (18:50 мск).

По словам мэра района Эрика Адамса и комиссара пожарного отделения Дэниела Нигро, всего при пожаре пострадали 63 человека, из них 32 госпитализированы.

East 164th Street, Bronx. Two people were injured, 1 critically during a 2 Alarm fire in the bronx. Fire Marshals will determine the cause. pic.twitter.com/9SOvmKvfcw