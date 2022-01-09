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Девять детей и десять взрослых погибли при пожаре в жилом доме в Нью-Йорке

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В результате пожара в жилом доме в нью-йоркском районе Бронкс погибли 19 человек, включая девятерых детей. Об этом сообщает в воскресенье, 9 января, The Associated Press.

Уточняется, что возгорание произошло на третьем этаже 19-этажного здания на пересечении Тибаут-авеню и Фолин-стрит около 10:50 утра (18:50 мск).

По словам мэра района Эрика Адамса и комиссара пожарного отделения Дэниела Нигро, всего при пожаре пострадали 63 человека, из них 32 госпитализированы.

В настоящий момент причина пожара выясняется. Официальные лица установили, что дверь в квартиру, где вспыхнуло пламя, была оставлена ​​открытой. Из-за этого пожар распространился по всему дому.

Ранее, 4 января, возгорание произошло в нежилом деревянном доме на улице Войтинского в Углегорске. В результате возгорания погибли три человека и собака, еще двоих пострадавших доставили в больницу.

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