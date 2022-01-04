Три человека и собака погибли в результате пожара на Сахалине

Возгорание произошло в нежилом деревянном доме на улице Войтинского в Углегорске, сообщается во вторник, 4 января, на сайте регионального МЧС.

«Первый пожарный расчет прибыл через шесть минут. К моменту прибытия первого пожарного подразделения дом горел открытым пламенем по всей площади. Возгорание было локализовано в 07:40 (23:40 мск), а в 11:00 (03:00 мск) ликвидировано открытое горение», — отметили в пресс-службе ведомства.

По данным издания «Углегорские Новости», в результате возгорания погибли три человека и собака, еще двоих пострадавших доставили в больницу.

Уточняется, что экстренные службы занимаются поиском еще одного человека. Причины пожара пока неизвестны.

Ранее, в понедельник, огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире на пятом этаже жилого дома на Казанском бульваре. Площадь возгорания составила 20 кв. м. Горели личные вещи и мебель, квартира сильно была захламлена. В результате пожара погибли две женщины. Еще один мужчина 1982 года рождения, спасаясь от огня, прыгнул с высоты пятого этажа, от полученных травм он скончался. СК по столице организовал доследственную проверку.