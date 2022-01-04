Прямой эфир
Мир
Состояние Илона Маска увеличилось на $32 млрд за день
Спорт
Мбаппе забил 200-й гол в карьере
Мир
Присяжные признали основательницу Theranos виновной в обмане инвесторов
Общество
Россиянам упростили порядок отмены доверенностей
Общество
Вильфанд спрогнозировал снегопады в центральных регионах России
Наука
В России представят единую вакцину от гриппа и COVID-19 в 2022 году
Общество
В РФ сократилось число преступлений из-за фиктивных регистраций мигрантов
Мир
Новым генсеком ОПЕК избрали представителя Кувейта Хайсама аль-Гайса
Мир
В США допустили утверждение новых санкций против «Северного потока – 2»
Наука
Новый штамм коронавируса обнаружен на юге Франции

Три человека и собака погибли в результате пожара на Сахалине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Возгорание произошло в нежилом деревянном доме на улице Войтинского в Углегорске, сообщается во вторник, 4 января, на сайте регионального МЧС.

«Первый пожарный расчет прибыл через шесть минут. К моменту прибытия первого пожарного подразделения дом горел открытым пламенем по всей площади. Возгорание было локализовано в 07:40 (23:40 мск), а в 11:00 (03:00 мск) ликвидировано открытое горение», — отметили в пресс-службе ведомства.

По данным издания «Углегорские Новости», в результате возгорания погибли три человека и собака, еще двоих пострадавших доставили в больницу.

Уточняется, что экстренные службы занимаются поиском еще одного человека. Причины пожара пока неизвестны.

Ранее, в понедельник, огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире на пятом этаже жилого дома на Казанском бульваре. Площадь возгорания составила 20 кв. м. Горели личные вещи и мебель, квартира сильно была захламлена. В результате пожара погибли две женщины. Еще один мужчина 1982 года рождения, спасаясь от огня, прыгнул с высоты пятого этажа, от полученных травм он скончался. СК по столице организовал доследственную проверку.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021