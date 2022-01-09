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Антитела после COVID-19 могут атаковать здоровые клетки

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Ученые из Института сердца в Лос-Анджелесе выяснили, что антитела, которые появляются у переболевших COVID-19, способны ошибочно атаковать здоровые клетки органов и тканей организма. Результаты исследования опубликованы 8 января в журнале Journal of Translational Medicine.

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Так, согласно проведенному анализу, через несколько месяцев после того, как человек перенес заболевание коронавирусом, у него вырастает титр антител, которые могут работать неправильно и вредить организму.

Так, у 177 медицинских работников, которые перенесли инфекцию до вакцинации, в течение полугода выявляли стойкие антитела, которые могли вызывать хронические воспаления, повреждения суставов, кожи и нервной системы.

Подобную опасность антител фиксируют и при некоторых других заболеваниях. Особенно известной в этом плане является корь.

Ранее, 28 декабря, сообщалось, что Международная группа ученых выявила антитела, которые нейтрализуют штамм коронавируса «Омикрон». Речь идет об антителах, которые нацелены на участки белка вирусного «шипа» и остаются неизменными даже при мутации вирусов.

Днем ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что препарат от COVID-19 на основе антител с начала осени получили 1,2 тыс. жителей Москвы. Она уточнила, что высокая эффективность, которую показал препарат, определяется способностью моноклональных антител активно нейтрализовать вирусы.

17 ноября стало известно, что специалисты Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ) Российской академии наук (РАН) разработали препарат на основе моноклональных антител, обезвреживающий коронавирус SARS-CoV-2. Эффективность лекарства была доказана в ходе лабораторных испытаний.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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