Ученые нашли нейтрализующие «Омикрон» антитела

Международная группа ученых выявила антитела, которые нейтрализуют штамм коронавируса «Омикрон». Об этом сообщает сайт Medical Xpress.

Речь идет об антителах, которые нацелены на участки белка вирусного «шипа» и остаются неизменными даже при мутации вирусов.

Ученые отметили, что «Омикрон» имеет 37 мутаций в «шипе» белке, который он использует для захвата и вторжения в клетки. Это большое количество мутаций, благодаря которому вирус и сумел так быстро распространиться и инфицировать тех, кто ранее переболел COVID-19.

Исследователи решили проверить, как совокупность мутаций в спайковом белке варианта «Омикрон» повлияла на его способность связываться с клетками и уклоняться от реакции иммунной системы на антитела. Для этого они сконструировали псевдовирус, который производит шипованные белки на своей поверхности. Затем они создали псевдовирусы с белками-шипами с мутациями «Омикрона» и теми, чтобы были обнаружены в более ранних вариантах коронавируса.

После чего исследователи посмотрели, насколько хорошо антитела более ранних вирусов защищают от «Омикрона». Протестировав на созданном вирусе антитела против более ранних вариантов, исследователи определили четыре класса антител, которые сохранили свою способность нейтрализовать «Омикрон».

Члены каждого из этих классов нацелены на одну из четырех конкретных областей белка-«шипа». Эти участки на белке могут сохраняться, потому что они играют важную функцию, которую белок потерял бы, если бы они мутировали. Такие участки называются законсервированными.

Ученые считают, что благодаря идентификации нейтрализующих антител на спайковом белке можно будет разработать вакцины и способы лечения антителами, которые будут эффективны против «Омикрона» и других вариантов COVID-19.

Ранее в этот день Минздрав РФ опубликовал обновленные методологические рекомендации, из которых следует, что штамм коронавируса «Омикрон» является самым заразным среди других вариантов инфекции.

21 декабря министр здравоохранения РФ рассказал, что для «Омикрон»-штамма коронавируса характерны першение в горле и лихорадка, что схоже с заболеванием гриппом. Он добавил, что об этом стало известно после того, как российские специалисты изучили особенности новой новой мутации коронавируса.

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