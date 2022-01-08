Экс-представитель НАТО заявил о «разгромной победе» Путина над Западом

Президент России Владимир Путин победил в геополитической гонке с США и другими западными странами, обыграв их «с разгромным счетом». Такое мнение выразил бывший представитель Североатлантического альянса (НАТО) в Москве Гарри Табах.

«Он получил все, он уделал всех … нашими же руками», — заявил он в эфире YouTube-канала SobiNews.

По мнению бывшего представителя НАТО, украинские власти совершают ошибку, поддерживая американского лидера Джо Байдена, который по многим вопросам идет на уступки России. В частности, во время его правления США сняли санкции с газопровода «Северный поток – 2», а также отказались от поставок беспилотных летательных аппаратов Украине.

При этом еще в начале своей деятельности на посту Байден заверил, что не намерен «считаться » с Россией. Он подчеркивал, что планирует вводить в отношении РФ серьезные санкции, указал Табах. Теперь же, по его словам, советник по национальной безопасности США Джон Салливан заявляет о необходимости «дать гарантии о безопасности России, не Америке»

Кроме того, экс-представитель НАТО убежден, что нынешний американский лидер противодействует добыче газа и нефти в США, провоцируя нехватку топлива. Таким образом у России появилась возможность «обогатиться» за счет повышения спроса на энергоресурсы, добавил он.

Ранее в этот день газета The Wall Street Journal указала на то, что ситуация на Украине является трагедией, однако для властей США намного важнее «сдерживание» России ради сохранения «западной безопасности». По мнению авторов материала, опасным моментом является то, что Байден может пойти на уступки РФ в ходе предстоящих переговоров по безопасности.

3 января британская газета Daily Express заявила, что Путин «переиграл» Европу, договорившись с Китаем об увеличении поставок газа. Как указал автор статьи, соглашение удвоит экспорт в Китай, ежегодно будут транспортировать до 50 млрд куб. м природного газа по новому крупному газопроводу «Сила Сибири – 2». По его словам, это происходит в то время, когда остальная Европа переживает серьезный энергетический кризис.

22 декабря президент РФ Владимир Путин предложил начать предметные переговоры с НАТО по вопросу нерасширения альянса на восток. Глава государства отметил, что Москва не требует никаких особых условий, однако считает необходимым учитывать интересы России другими странами. РФ заинтересована в выстраивании конструктивного взаимодействия в развитии равноправного международного сотрудничества, подчеркнул он. При этом российский лидер указал, что страна принимает адекватные военно-технические действия в ответ на внешние угрозы.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия — НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).