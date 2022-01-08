Посольство РФ в Нур-Султане открыло штаб для желающих покинуть Казахстан

Для желающих покинуть Казахстан россиян создали кризисный штаб, говорится в сообщении Министерства иностранных дел. Центр открыли в Нур-Султане, он обрабатывает обращения, передает телеканал «Известия». Штаб призван помочь гражданам, которые не могут выехать из страны. В МИД РФ заявили, что россияне не пострадали в беспорядках в Казахстане. Обстановка в республике постепенно нормализуется. В Алма-Ате административные здания очищены от экстремистов, отметили в ведомстве. Многие боевики ликвидированы или задержаны, их личности устанавливаются.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.