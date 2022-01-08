Трое турецких военных погибли в результате взрыва на границе с Сирией

В результате взрыва на границе с Сирией погибли трое турецких военных. Об этом 8 января сообщило министерство национальной обороны Турции.

«Трое наших военных погибли в результате взрыва заложенного террористами самодельного взрывного устройства в районе Акчакале провинции Шанлыурфа», — говорится в сообщении.

Минобороны обнародовало имена и фамилии погибших.

В 2017 году на северо-западе Сирии была создана зона деэскалации. С 6 марта 2020 года там действует режим прекращения огня после договоренностей, достигнутых между Россией и Турцией, однако террористы регулярно нарушают перемирие. С 2017 года Турция провела в северных районах Сирии три военные операции. Между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо была создана буферная зона безопасности, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат.

Россия и Турция договорились о совместных действиях по урегулированию ситуации в северо-восточных районах Сирии. Российская военная полиция и сирийские военнослужащие были введены в районы, граничащие с зоной проведения турецкой операции, курдским формированиям было дано 150 часов, чтобы освободить 30-километровую зону от границы с Турцией. Отвод подразделений курдов прошел в соответствии с договоренностями, Турция и Россия начали совместное патрулирование.