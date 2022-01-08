В Румынии ввели штраф за ношение тканевой маски

В Румынии с 8 января ношение текстильной защитной маски приравнивается к ее отсутствию и наказывается штрафом в размере порядка $570. Об этом сообщил глава МВД страны Лучиан Боде.

«Специалисты говорят, что штамм «Омикрон» распространяется очень быстро и является очень заразным. В этих условиях ношение маски очень важно для остановки распространения [вируса]. Штраф за ношение неподходящей маски равен штрафу за ее отсутствие», — рассказал он в эфире телеканала Digi 24.

Министр уточнил, что соблюдение данных норм будут контролировать правоохранители и жандармы.

В соответствии с вступившими в силу 8 января правилами жители Румынии старше пяти лет обязуются в общественных местах носить хирургические защитные маски или маски типа FFP2.

24 декабря профессор политики в области здравоохранения и управления Университета Джорджа Вашингтона Лиана Вэнь выразила мнение, что тканевые маски бесполезны в защите от штамма коронавируса «Омикрон». По ее словам, тканевые маски являются ничем иным, как украшением для лица и лучше носить трехслойную хирургическую маску, которая с наибольшей вероятностью защитит от нового штамма.

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