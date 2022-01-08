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Суд отклонил иск против экс-губернатора Нью-Йорка о домогательствах

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Суд в американском городе Олбани отклонил иск против экс-губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом в пятницу, 7 января, сообщило агентство Associated Press (AP).

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Дело было закрыто по запросу прокуратуры, которая признала невозможность доказать правдивость слов обвинительницы.

Данный иск поступил в суд в октябре. Помощница Куомо Бриттани Коммиссо рассказала, что в декабре 2020 года, оставшись с ней наедине, тот без разрешения залез к ней под блузку и прикоснулся к груди.

В общей сложности экс-губернатора обвинили в домогательствах 11 женщин. По данным СМИ, от противоправных действий политика пострадали его советница Линдси Бойлан, экс-помощница пресс-службы Карен Хинтон, советница по политике Ане Лисс, журналистка Джессика Бэйкман. Остальные предполагаемые жертвы открыто выступать с обвинениями отказались.

Сам Куомо отвергал предъявленные ему обвинения, утверждая, что подобные нападки на него носят исключительно политический характер. Однако 10 августа всё же объявил о своей отставке.

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