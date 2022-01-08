Два человека погибли при столкновении машины с оградой на Ставрополье

В Ставропольском крае при столкновении легкового автомобиля с ограждением погибли два человека, еще четверо пострадали.

Как стало выяснили «Известиям», авария произошла 7 января на дороге между селами Иргаклы и Карагас.

Легковой автомобиль двигался по трассе с очень большой скоростью, после чего влетел в ограждение. От мощного удара два человека погибли на месте, еще четверо были госпитализированы.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время уточняются.

Ранее в пятницу в Ульяновской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП погибли два ребенка 2007 года рождения и один взрослый, еще восемь человек, среди которых дети, получили травмы разной степени тяжести.

По предварительной информации, автомобиль Toyota, в котором находился водитель 1969 года рождения, столкнулся с Mercedes, которым управлял гражданин 1974 года рождения.