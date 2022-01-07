Двое детей и взрослый погибли в ДТП в Ульяновской области

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Ульяновской области. В результате аварии погибли три человека, еще восемь пострадали, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

«7 января в 2:30 на 143 км 150 м федеральной автодороги «Казань–Буинск–Ульяновск» Цильнинского района Ульяновской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Тойота RAV4» и автобуса «Мерседес Бенц», — говорится в публикации.

По предварительной информации, автомобиль Toyota, в котором находился водитель 1969 года рождения, столкнулся с Mercedes, которым управлял гражданин 1974 года рождения.



В результате ДТП погибли два ребенка 2007 года рождения и один взрослый, еще восемь человек, среди которых дети, получили травмы разной степени тяжести, уточняет портал «МВД Медиа».

Днем ранее в Москве произошло ДТП с участием легкового автомобиля, кареты скорой помощи и трамвая. Погибла женщина, которая находилась на носилках в скорой.

По данным столичного дептранса, водитель легкового автомобиля не пропустил машину скорой помощи, в результате чего та столкнулась с трамваем.

При этом, как рассказал «Известиям» водитель трамвая, машина скорой с большой скоростью ехала на красный свет светофора и не успела затормозить перед трамваем.