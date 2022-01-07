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Число погибших при жесткой посадке вертолета в Башкирии возросло до двух

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Один из пострадавших при жесткой посадке вертолета в Башкирии скончался по дороге в больницу. Об этом в пятницу, 7 января, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

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Таким образом, число погибших в результате инцидента возросло до двух.

«В результате жесткой посадки погибли два человека: мужчина 1986 года рождения скончался на месте и мужчина 1963 года рождения скончался при транспортировке в карете скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении ведомства.

Еще один пострадавших — мужчина 1974 года рождения — находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

О том, что вблизи населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Башкирии произошла жесткая посадка частного вертолета, стало известно в ночь на 7 января. На борту находились пилот и двое пассажиров.

Воздушное судно марки AS 350 с бортовым номером RA-07219 летело из Уфы в село Павловка. По предварительным данным, в полете произошел отказ техники. Также рассматриваются версии ошибки пилота и сложных метеоусловий.

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ начали проверку по факту жесткой посадки вертолета и гибели людей.

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