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Выясняются обстоятельства жесткой посадки вертолета в Башкирии

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Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ начали проверку по факту жесткой посадки вертолета в Башкирии, в результате которой погиб человек. Об этом сообщили 7 января в пресс-службе ведомства.

«Проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия», — отметили в ведомстве.

Там пояснили, что жесткая посадка произошла в четверг в 23:20 мск.

Источник «Известий» сообщает, что с пилотом вертолета спасателям уже удалось наладить связь. Из-за обильных осадков в виде снега доступ к месту происшествия затруднен. Ведутся работы по организации доступа транспорта к месту крушения.

О том, что в Башкирии произошла жесткая посадка вертолета, стало известно ранее в пятницу. По предварительным данным, поздно вечером частный вертолет марки AS 350 с бортовым номером RA-07219 совершил жесткую посадку вблизи населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе. Сообщается, что он совершал полет по маршруту Уфа – село Павловка.

Обстоятельства произошедшего уточняются. По предварительным данным, в полете произошел отказ техники. Также рассматриваются версии ошибки пилота и сложных метеоусловий. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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