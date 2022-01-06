Блинкен назвал «Северный поток – 2» рычагом ЕС для влияния на РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Европа может рассматривать «Северный поток – 2» в качестве рычага для влияния на политику Москвы. Его слова приводит 5 января пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

«Северный поток – 2» — это рычаг, который Евросоюз может использовать в отношении России», — сказал Блинкен по результатам встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

По его словам, в случае «возобновления агрессии России в отношении Украины» газ через этот трубопровод вряд ли потечет.

Бербок, в свою очередь, напомнила, что Вашингтон и Берлин договорились о применении эффективных мер в случае, если Москва будет использовать поставки энергоносителей в качестве «оружия».

«Мы не просто полностью поддерживаем это, но это полностью распространяется на новое федеральное правительство», — отметила глава МИД ФРГ.

Ранее в среду депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Юрген Хардт заявил, что в правительстве Германии существуют серьезные разногласия по вопросу запуска газопровода «Северный поток – 2» (СП-2).

22 декабря Бербок, ранее неоднократно выступавшая против газопровода, рассказала о том, что они с канцлером Олафом Шольцем выработали общую позицию по вопросу запуска СП-2, которая заключается в том, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных». Москва неоднократно отвергала подобные данные.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода.